A lacticínios Tirol está hoje, entre os principais laticínios do Brasil com distribuição de seus mais de 200 produtos em praticamente todo o país. Com mais de quatro décadas de mercado a empresa tem sua matriz e Unidade produtiva em Treze Tílias/SC, conta também com Unidade em Chapecó/SC e Unidades terceirizadas no Paraná e em Goiás. São mais de 1,6 mil colaboradores diretos e mais de 10 mil produtores de distribuidos entre Santa Catarina, Paraná e Goiás.

A parceria entre Tirol e ACF vem crescendo muito nos últimos anos, em que a empresa esteve presente em placas de publicidade na quadra e também em ações de marketing nos intervalos de partida, como o chute a gol no qual as crianças recebiam um achocolatado Tirolzinho. Para 2017, a marca Tirol estará estampada no uniforme da equipe.

A Gerente de Marketing da Tirol, Lilian Paula Paglichi, reforça que para a Tirol essa parceiria é muito importante, além de promover a prática esportiva essa ação vem de encontro com os propósitos da empresa, "Alimentar com Sabor e Saúde”. “Somos uma empresa catariense, e fazer ações dentro do nosso estado e região são fundamentais, pois dão oportunidade de lazer para a comunidade bem como, difundir práticas saudavéis”, afirma Lilian.

Além da equipe adulta, a ACF também está trabalhando com jovens nas categorias de base e contar com uma empresa renomada com a Tirol é motivo de grande orgulho para a ACF, a parceria proporcionará crescimento para ambas, por meio da visibilidade, das ações sociais promovidas, entre outras.