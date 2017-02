Preço do litro do leite pago ao produtor irá subir 2,7% nesse mês

O preço do litro de leite pago ao produtor terá aumento de 2,7% neste mês em Santa Catarina./ O percentual foi definido durante reunião do Conseleite, nesta semana. O motivo para a elevação na remuneração do produtor se deve a queda de produção e a competição entre as indústrias pela matéria-prima.

Com isso, os valores referência para o mês de fevereiro ficaram projetados com aumento que varia de R$ 0,02 e R$ 0,03. O leite acima do padrão ficará em R$ 1,27; o litro do leite padrão, R$ 1,10 e o abaixo do padrão em R$ 1,00.

De acordo com o Conseleite, o mercado está praticando um preço maior que o praticado como valor referência, em pelo menos R$ 0,10.

A baixa produtividade, que jogou os preços para cima, tem explicação na baixa dos plantéis de animais, verificado em 2016.

A tendência de aumento deve continuar, pelo menos, até o fim desse quadrimestre.