Já está disponível na página da Prefeitura de Concórdia – dentro de links úteis/concursos público/editais 2016/edital de processo seletivo nº 11 médicos – a lista homologada dos inscritos ao Processo Seletivo de médicos, além da informação do local e horário da prova e entrega de títulos (segundo adendo), que ocorrem neste domingo, 19 de fevereiro. No primeiro momento, das 8h às 12h, ocorre a prova escrita. Depois de cumprido horário limite da prova, serão recebidos os títulos, conforme a disponibilidade e necessidade de cada candidato. Tudo será feito na Escola de Educação Básica Deodoro, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. Os inscritos precisam estar atentos aos horários, já que os portões serão fechados às 7h45.

Cento e quinze profissionais tiveram suas inscrições homologadas. O Processo Seletivo prevê a contratação de 13 médicos, sendo três deles, médicos comunitários, que terão a carga horária semanal maior, de 40 horas, enquanto os dez demais serão contratados para apenas 20 horas semanais. O edital foi lançado ainda em novembro do ano passado e o período de inscrições foi de 4 de janeiro de 2017 a 2 de fevereiro de 2017. Já na segunda-feira, dia 20 de fevereiro será divulgado o gabarito da prova e a homologação dos aprovados está prevista para o dia 10 de março. As contratações devem ocorrer a partir do início de abril. Os salários variam de R$ 4.063,60 a R$ 15.847,03. É necessário a formação em curso superior de Medicina, com registro no conselho ou órgão fiscalizador do exercício da profissão.

Estes profissionais a serem contratados pelo Processo Seletivo irão atender a demanda que surgiu no fim do ano passado, com o encerramento do contrato de 13 profissionais – em 31 de dezembro. Para que a população não ficasse sem o atendimento, a atual administração, por meio da Secretaria de Saúde, ainda em janeiro, fez uma contratação de médicos em caráter emergencial, para suprir as 13 vagas que ficaram em aberto. Este contrato irá vencer assim que forem contratados os aprovados no Processo Seletivo.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).