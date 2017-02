A Polícia Militar realizou o cumprimento de mandado de prisão de dois agentes na noite desta quinta-feira, dia 16.

O primeiro, ocorreu próximo a pista de skate, no Centro, onde havia perturbação do sossego alheio no. A PM foi ao local e abordou os suspeitos e entre eles estava M.M.S. (34 anos) que possuía Mandado de Prisão ativo por lesão corporal. Este foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia.



O segundo fato ocorreu com um menor de 15 anos que possuía Mandado de Prisão ativo por furto. A PM fazia riondas e ao avistar a guarnição o adolescente fugiu, mas foi localizado nos fundos de um imóvel, na Rua 29 de Julho. O menor estava em posse de uma bicicleta e informou ser produto de furto. A bicicleta foi entrega na Delegacia de Polícia Civil e o menosr foi conduzido ao CASEP de Concórdia.