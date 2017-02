Uma menor de 16 anos foi apreendida por policiais civis da delegacia de Ponte Serrada na tarde da quinta-feira, dia 16. Foi um cumprimento a um mandado de busca e apreensão de adolescente infrator, expedido pela Justiça da Comarca de Concórdia. Ela é acusada de tentar matar um amigo de seu companheiro em dezembro de 2016. O crime ocorreu em Irani.



De acordo com a Polícia Civil, a adolescente, moradora de Ponte Serrada, teve a internação compulsória decretada em caráter temporário após uma decisão judicial pelo crime cometido durante o Natal do ano passado, em um local conhecido com Prainha do Rio Irani.



Conforme as investigações, a menor utilizou uma faca para desferir golpes contra o homem, de 20 anos, às margens do Rio Irani. A vítima foi atingida no pescoço, braço e ombro, com a ação da adolescente só interrompida porque a faca acabou quebrando no próprio corpo do rapaz.



A Justiça de Concórdia, responsável pelo processo, decidiu expedir o mandado e a menor foi apreendida após uma investigação sobre seu paradeiro. Ela foi encaminhada para o Centro de Internação Provisória de Chapecó, onde ficará 45 dias internada de forma temporária.

(Fonte: Oeste Mais).