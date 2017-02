A Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC) marcou para a próxima semana, os congressos técnicos referentes as Séries A, B e C. Nestes encontros vai ser aprovada a fórmula de disputa de cada Divisão. No dia 22 de fevereiro, quarta-feira, às 17h30, tem congresso com os times da Série A; dia 23, quinta, às 17h30, clubes da Série B; e finalmente, na sexta, 24, às 17h30, clubes da Série C. Todos os encontros ocorrem no Centro de Eventos. A competição desde ano tem a participação de 44 equipes. Confira no quadro abaixo o número de clubes nos anos anteriores.