Após cumprir agenda em Brasília nesta semana, o prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt, agora aguarda a confirmação da liberação desse dinheiro. O chefe do executivo do maior município do Vale da Produção destaca que a liberação de recursos para a Prefeitura vai depender de orçamento e, de acordo com ele, há rumores de que pode haver corte assim como teria acontecido em anos anteriores.

Em entrevista à Rádio Aliança, Schmidt ressalta que a viagem para a Capital Federal foi decidida de última hora dado o prazo final para a elaboração das emendas impostivas, que termina hoje. Os contatos foram feitos com deputados federais e senadores de Santa Catarina para tentar viabilizar essas emendas.

Caso haja a confirmação desse dinheiro, o mesmo será utilizado para a pavimentação de algumas vias urbanas e nas áreas da saúde e educação.