A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia deve receber na próxima semana a chamada descentralização de recursos da Secretaria de Estado da Defesa Civil. Com o dinheiro, será dada a ordem de serviços para melhorias no terreno que irá receber o Centro Integrado de Defesa Civil. O imóvel fica junto a Escola de Educação Básica Walter Fontana. A informação foi confirmada pelo secretário-executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wágner Bee.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da sexta-feira, dia 17, Bee afirmou que o assunto foi tratado durante a reunião do colegiado do Governo do Estado, que aconteceu em Florianópolis nesta semana. A sinalização para a liberação dessa verba havia sido dada pelo secretário da pasta Rodrigo Moratelli.

O Centro Integrado de Defesa Civil, a ser construído nesse terreno, vai abranger os municípios pertencentes à área de abrangência da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia.

Os centros regionais vão servir de abrigo para os coordenadores de cada região no Estado. Ainda, vão conter uma sala de situação com tecnologia e agilidade no repasse de dados para a base, em Florianópolis, inclusive com reuniões através de videoconferência. De acordo com o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, durante um desastre natural, a estrutura possibilitará espaço adequado para gestão do evento em andamento.

Sede do IGP

Ainda em Lages, Wágner Bee destaca que a construção da nova sede do IGP foi tratada com o Secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba. O assunto vem sendo tratado desde o ano passado. Conforme o secretário-executivo da ADR Concórdia, Wágner Bee, há a sinalização positiva do secretário de que a obra pode sair nesse ano. Porém, vai depender de novos encaminhamentos a serem dados nos próximos meses.