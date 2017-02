Um caminhão Volvo, com placas de Concórdia, se envolveu em um acidente na noite da última quinta-feira, 16, na Rodovia Brasil, BR 476, em União da Vitória, no PR. A colisão, que aconteceu por volta das 22:10h, envolveu também um caminhão Volkswagen com placas de Chapecó.

De acordo com as informações apuradas pela Rádio Aliança, em parceria com o repórter Ricardo Silveira, da Rádio União, o motorista Paulo César Vilas Boas, que conduzia o caminhão de Concórdia, e Arilto Rodrigues, condutor do veículo de Chapecó, tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelos Bombeiros de União da Vitória. Os dois foram encaminhados ao Hospital Regional São Camilo.