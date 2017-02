Onze sábados deste ano terão a isenção do estacionamento rotativo. A informação é do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Concórdia, que oficializou o calendário em resposta a uma solicitação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Concórdia. A entidade havia solicitado a isenção da cobrança durante os Sábados D, dia em que o comércio atende em horário especial, das 8h às 17h. Em resposta, o Departamento ressaltou a obrigatoriedade da concessionária, no caso, a empresa Merlos Júnior, em liberar a cobrança em até 12 sábados no ano, conforme estabelece o edital de licitação e já apresentou o calendário de isenção.

Conforme ofício enviado à CDL, o estacionamento rotativo não será cobrado nos dias 11 de fevereiro – data já vencida -, 11 de março, 8 de abril, 13 de maio, 10 de junho, 8 de julho, 12 de agosto, 9 de setembro, 7 de outubro, 4 de novembro e 9 de dezembro. Todas estas datas serão Sábados D no comércio. Mas segundo Lei Municipal, são considerados Sábados D, os dois primeiros sábados de cada mês, o que será praticado pela entidade também em 2017. Porém, como tinha a limitação de apenas 12 sábados no ano, a entidade definiu por um sábado a cada mês e datas mais convenientes – mais próximas a datas comemorativas e ou mais propícias ao comércio – para solicitar a isenção. Como janeiro já passou, o total de sábados isentos ficou em 11.

Apesar de confirmado com a CDL, o calendário é passível de mudanças, já que no edital de licitação consta que a isenção pode ser solicitada por entidades representativas do comércio, indústria local e ou pelo poder concedente, no caso a Prefeitura de Concórdia. Mas em caso de necessidade de mudanças em alguma data será solicitado a presença dos interessados para adaptações.

Fonte: Édila Gracieli Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia