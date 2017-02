Dois acidentes com danos materiais foram registrados na região e atendidos pela Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santo Antônio. O primeiro ocorreu por volta das 14h30 na quinta-feira, dia 16, na rodovia SC 283, no contorno viário norte, em Concórdia. Foi um abalroamento longitudinal no mesmo sentido, envolvendo dois veículos, um com placas de Joaçaba e outro de Concórdia. Os motoristas, de 36 e 31 anos não se feriram.

O segundo acidente ocorrido foi por volta das 17h30 na SC 154, em Linha Fragosinho, interior do município de Ipumirim. Foi um abalroamento transversal, envolvendo um veículo de Xanxerê e outro de Concórdia. Os condutores, de 49 e 65 anos, respectivamente, também saíram ilesos.