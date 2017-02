Fato aconteceu no começo da noite desta sexta-feira, dia 17, na Attílio Fontana, próximo do bairro dos Estados.

Motociclista fica com fratura exposta no braço após colisão com veículo

Uma colisão entre carro e moto deixou o motociclista com ferimentos graves no final da tarde desta sexta feira, dia 17, em Concórdia. A ocorrência foi registrada na Rua Senador Attílio Fontana, por volta das 19h, no trevo de acesso ao Bairro dos Estados.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto com placas MHT 3413, de Concórdia, subia sentido Seara e o Fiat Palio, placas MEJ 6853, também de Concórdia, saia do Bairro sentido a Attílio Fontana. De acordo com os Bombeiros Voluntários, a vítima, A.W.R de 24 anos teve fratura exposta no braço esquerdo. Ele foi conduzida ao Hospital São Francisco. Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para orientação de trânsito e levantamento da ocorrência.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari).