Vagas são para as Apaes de Concórdia, Irani e Ipira.

A Gerência de Educação da Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, comunica aos interessados que a segunda chamada para contratação de professores Admitidos em Caráter Temporário (ACT) ocorre no dia 21 de fevereiro as 16 horas na Sala de reuniões do NTE da ADR.

Confira o cronograma:

APAE de Irani.

O3 vagas (sala de aula) de 20 horas Vespertino.

APAE de Concórdia

01 Vaga 20 horas, Matutino - (Excedente).

01 Vaga 40 horas - Informática Educativa (Excedente)

01 Vaga 40 horas (sala de aula) VINCULADA laudo médico até 17/ 03/2017

01 Vaga 20 horas (sala de aula), VINCULADA, Matutino.

APAE DE IPIRA

01 vaga 10 horas - informática Educativa - - matutino e vespertino (excedente).

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia).