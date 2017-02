Objetivo da iniciativa é levar as estruturas da ADR para as prefeituras.

A Agência de Desenvolvimento Regional de Seara realiza nesta segunda-feira, 20, o primeiro Dia de Ação Regional. O objetivo é levar a estrutura da ADR até às prefeituras, apresentando os programas e ações disponíveis, já que a maioria está com novas administrações.

A secretária-executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos explica que a iniciativa tem inspiração no Dia de Ação do Governo do Estado, que envia um secretário de Estado à cada Regional para discutir as ações de governo com as prefeituras e lideranças locais. O primeiro encontro será realizado em Arvoredo a partir das 14 horas.

Em datas agendadas, todos os gerentes da ADR estarão nos municípios. “Queremos estreitar as relações com as novas administrações, aproximar a ADR dos municípios, orientar, sanar as dúvidas das equipes municipais quanto aos programas e ações do Governo do Estado”, destaca a secretária executiva.

(Glauco Benetti/ADR Seara).