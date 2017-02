O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira, no Bairro Liberdade, em Concórdia

Condutor perde o controle do carro e bate em uma residência

O condutor de um Gol, placas de Vargeão, trafegava pela Rua Marcos Bento de Souza, no Bairro Liberdade, quando perdeu o controle do carro, bateu em uma moto parada e depois invadiu o terreno e colidiu em uma casa. O acidente aconteceu por volta das 19:15h. O Corpo de Bombeiros Voluntários foi chamado e esteve no local, mas, I.P.S de 31 anos, que dirigia o Gol, não precisou ser conduzido ao Hospital. Na casa também não houve feridos.

O motorista, que fazia o sentido Rua Getúlio Vargas,contou à Polícia Militar que apenas perdeu o controle do carro e por isso causou o acidente. Ele preferiu não fazer o teste do bafômetro. Os proprietários da moto relatarm que a motocicleta chegou a ser arrastada qnado o carro bateu. Já os moradores da resid6encia atingida, comentaram que o susto foi grande.

De acordo com alguns moradores da Marcos Bento de Souza, a Rua se torna estreita, em função de que há estacionamento dos dois lados. Isso acaba aumentando a possibilidade de acidentes.