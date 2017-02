Mais um acidente envolvendo carro e moto foi registrado nesta sexta - feira, dia 17. Desta vez foi na Rua Tancredo Neves no cruzamento em frente a Cordial Fiat, por volta das 21:30h. O condutor da moto, C.A.Z, 51 anos, teve ferimentos leves e foi conduzido ao Hospital pelos Bombeiros Voluntários.

A moto placas MFW 8504 de Concórdia colidiu em um Celta, também de Concórdia, placas ALD 2460. De acordo com o relato dos ocupantes do Celta, que nada sofreram, eles saiam do Bairro Jardim Europa e ingressavam na Tancredo. A moto subia do Centro sentido Bairro São Cristóvão quando bateu na dianteira do veículo.

A PM também este no local para fazer o levantamento das informações da ocorrência.