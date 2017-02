A Confederação Brasileira de Futsal divulgou, nesta sexta-feira,(17), os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil, primeira edição que será disputada neste ano, a partir do dia 30 de abril.. A Associação Concordiense de Futsal vai enfrentar o Mafrense de Mafra. O local do primeiro jogo será definido em sorteio no dia 20 de março. O vencedor vai enfrentar quem passar do confronto entre Palmas Esportes(PR) e Atlântico(RS). Confira os confrontos da Copa do Brasil: