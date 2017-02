Seis pessoas de uma mesma família, sendo três crianças, morreram em acidente de trânsito na região da divisa entre Santa Catarina e Paraná, na cidade de General Carneiro (PR), na noite desta sexta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão frontal entre um Gol e um caminhão aconteceu no km 519,4 da BR-153, às 20h30min.

A PRF em SC, que atendeu a ocorrência, diz que chovia no momento do acidente e que o motorista do carro teria tentado fazer uma curva e sofreu uma aquaplanagem. O carro invadiu a pista contrária e bateu de frente contra um caminhão.

Todos os seis ocupantes do Gol, com placas de Xaxim, Oeste de SC, morreram no local. O condutor era um homem de 27 anos, acompanhado de sua mulher, 30, e a sogra, 53. Além disso, estavam os três filhos (uma menina de 12 anos e dois meninos de 5 e 1 ano). O motorista do caminhão, com placas de Getúlio Vargas (RS), saiu ileso.

(Fonte: A Notícia)