Fato foi registrado no fim da manhã deste sábado. Colega encontrou vítima caída no banheiro do local.

Um homem foi encontrado sem vida no fim da manhã deste sábado, dia 18. O fato foi registrado no na guarita de acesso à garagem da Prefeitura de Concórdia. Conforme informações apuradas no local, ele seria servidor da Prefeitura. O colega que chegava para assumir o plantão de vigia, foi quem achou o colega caído sem vida no banheiro.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atender a ocorrência, mas nada pode fazer. A Polícia Militar de Concórdia também foi acionada. Conforme informações, a vítima teria iniciado o serviço de plantão no começo da manhã deste sábado. A causa da morte ainda será apurada, porém, acredita-se que tenha sido por causas naturais. Ele tinha 64 anos.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari).