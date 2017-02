Bombeiros Voluntários de Concórdia, Arabutã, Irani, Lindóia do Sul, Ipumirim e President Getúlio, participaram de um treinamento sobre equipamentos de resgate, combate a incêndio, mergulho e atendimento a ocorrências com produtos químicos. A capacitação foi realizada no auditório da sede dos Bombeiros de Concórdia na manhã deste sábado, dia 18.

Uma empresa que comercializa os produtos apresentou novidades em relação a equipamentos hidráulicos que agora contam com similares elétricos. As "Almofadas" de ar com capacidade de levantar veículos, caminhões e estruturas pesadas também foi apresentada, além de máquinas para cortar ferro, resgate veicular, roupas para combate a incêndio e manuseio de produtos químicos.

Além da teoria os bombeiros participaram do treinamento na prática. "É importante que tenhamos conhecimento em relação as novidades. Na área de primeiros socorros a tecnologia está sempre inovando e nós precisamos acompanhar isso, para que possamos prestar o melhor atendimento possível, de forma rápida com os equipamentos", explica o comandante dos Bombeiro Voluntários de Concórdia, Lauri Hermann.

Técnicos de ´segurança no trabalho de várias empresas da região também participaram da capacitação.