A Administração Municipal foi informada na manhã desta sexta-feira, dia 17, que está circulando um golpe de envio de boletos em nome da Prefeitura de Concórdia. A Secretaria Municipal de Finanças esclarece que se trata de um golpe e que a Prefeitura não está enviando esses boletos.

O fato já havia ocorrido em dezembro de 2016, quando pessoas físicas e jurídicas teriam recebido falsas cobranças em nome da prefeitura.

De acordo com as informações recebidas, o envio está sendo efetuado por e-mail. A orientação é que não sejam pagos esse tipo de guia e que qualquer dúvida seja esclarecida diretamente com o setor competente, pelo telefone 3441-2172.