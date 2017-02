A Associação Concordiense de Futsal perdeu para o Pato Branco no primeiro amistoso de preparação para a temporada de 2017. O duelo foi na noite deste sábado, no Centro de Eventos Concórdia e o placar foi de 5 a 3 para os visitantes.

Este foi o primeiro teste para os comandados do técnico Morruga após 18 dias de treinamento. O time concordiense sentiu o forte ritmo imposto pelos adversários, especialmente no primeiro tempo. Mesmo assim, a ACF saiu na frente com gol de Pesk logo no começo da partida.

Poucos minutos depois, os time do Paraná impôs o seu ritmo de jogo com marcação alta e dificultando a saída de bola de Concórdia. A tática surtiu efeito com o gol de empate marcado por Batalha.

A equipe paranaense também fez com que o time de Concórdia estourasse o número de faltas. Na cobrança de tiro livre direto, Diego virou para os visitantes. Ainda no primeiro tempo Juninho que caindo bateu no canto alto de João Neto e Robério, que tocou entre as pernas do arqueiro concordiense, ampliaram o resultado e o placar foi de 4 a 1 para o Pato Branco na primeira etapa.

No segundo tempo, a ACF deu mostras de que poderia reagir com gols de Douglinhas logo no início. Porém, o Pato Branco, que não repetiu a intensidade do primeiro tempo, apenas controlou a partida. O terceiro gol da ACF veio logo no final da partida, em jogada de goleiro-linha em que Douglinhas bateu cruzado encostando no marcador. Porém, em uma saída errada da ACF, Neguinho escorou para o fundo das redes para fazer o quinto dos paranaenses a poucos segundos do fim.

O próximo compromisso em casa será na sexta-feira, dia 24, com outro amistoso. Desta vez o adversário será o Atlântico de Erechim.