Uma Honda Biz, placas de Concórdia e um Ford Courier, também com placas do município, colidiram no cruzamento entre as Ruas Itália e França, Bairro Nações, na manhã deste domingo dia 19.

O acidente aconteceu por volta das 10:15h. A condutora da moto, A.P.B, de 22 anos, sofreu escoriações leves e foi conduzida ao Hospital São Francisco, pelos Bombeiros.