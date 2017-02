Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar de Irani, na manhã deste domingo, dia 19, por possível tentativa de estupro, contra uma jovem de 22 anos. O fato teria acontecido na madrugada.

De acordo com as informações da PM, a mulher foi encontrada pela avenida principal da cidade, de manhã, pedindo ajuda. Eles foram até o local indicado por ela, em meio um matagal, e encontraram o rapaz. Ele estaria com marcas de sangue pelo corpo e embriagado. Um litro de whisky, e o sutiã da possível vítima estavam no local.

O rapaz está detido na Delegacia Civil de Concórdia e a jovem foi encaminhada ao Hospital São Francisco para realizar exames. Ela também apresentava sinais de embriaguez.