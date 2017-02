Os integrantes da ONG Com Animal sortearam na tarde do último sábado, dia 18, na Praça Dogello Goss, cinco prêmios de uma rifa que vinha sendo comercializada desde outubro. O objetivo foi arrecadar recursos para ajustar as finanças da organização.

O primeiro prêmio foi uma Scooter Elétrica, o segundo, um notebook e o terceiro foi uma tatuagem. O quarto prêmio foi R$ 300,00 e o quinto, R$ 200,00. “Conseguimos vender mais de 50% dos números da rifa e isso vai nos auxiliar a pagar algumas contas da CON. Temos que quitar serviços prestados por clínicas, tanto aqui da cidade como de fora, que ficaram em nome dos próprios voluntários”, explica um dos integrantes da ONG, Tiago Jonas. “O dinheiro vem em boa hora e agradecemos aos que compraram e aos que nos auxiliaram de outras formas, como na venda da rifa”, registra ele.

O ganhador do primeiro prêmio foi Leonardo Balbinot, o segundo foi a empresa Real Topografia. O terceiro prêmio foi sorteado para Sofia Port. O quarto número saiu para Vinícius Stringhini e o quinto, para Taisa. Todos serão procurados pelos organizadores da rifa, para a retirada dos prêmios.

A CON Animal : A CON é uma organização independente de ajuda e proteção animal de Concórdia. Ela atua há 15 anos no município e dentre as atividades estão a conscientização sobre a posse responsável de animais, recolhimento de cães e gatos abandonados, encaminhamento às clínicas veterinárias parceiras, cuidados e busca de lares. “Fazemos um trabalho voluntário. Recolhemos cães e gatos doentes, atropelados, maltratados, alimentamos, cuidamos com ajuda de doações e de clínicas veterinárias, e encaminhamos para novos lares. Contamos e precisamos de doações para manter as atividades. Além da rifa já realizamos jantares, pedágios, entre outras ações”, conta Natália Duarte, que também faz parte da CON.

Saiba mais:

Conheça mais sobre o trabalho da CON Animal. Veja fotos e animais para adoção. Acesse a página da ONG no Facebook. (www.facebook.com/ongconanimal ).