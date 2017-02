A famosa terra das águas termais completou 68 anos de emancipação político administrativa no último sábado, dia 18. Várias atividades estão sendo realizadas em comemoração ao aniversário e a programação segue até março. Na manhã de sábado a Prefeitura realizou o tradicional Passeio Ciclístico e a Corrida Rústica. Os piratubenses também participaram do momento cívico e acompanharam o desfile do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Porto União e a apresentação do Coral Harmonia, de Piratuba.

Ainda na sexta-feira, dia 17, foi realizado no Parque de Eventos, o Show de Aniversário com as apresentações da dupla Raissa e Rafael, do trovador Vitor Hugo e o cantor Baitaca. O IX Encontro de Veículos Antigos das Termas de Piratuba também teve sequência neste ano e foi realizado no final de semana. No Parque de Eventos, o 23º Rodeio Interestadual também reuniu grande público durante o sábado e o domingo. "O mês de Fevereiro é especial e todo ele foi planejado, para que o nosso maior patrimônio, o piratubense, seja contemplado", comenta o prefeito Olmir Benjamini.

A programação segue e no dia 25 deste mês a Banda Projeto Z faz show no Centro de Eventos, com entrada franca, a partir das 22h. E no dia 05 de março o Moto Clube Piratuba recebe trilheiros de toda região para o 13º encontro no município. As motos vão largar às 07:30h do Centro de Eventos para percorrer trilhas abertas no interior.