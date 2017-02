A Casan de Concórdia informa que deve normalizar ainda nesta segunda-feira, dia 20, o abastecimento de água na Capital do Trabalho, que está sob rodízio. Conforme nota enviada pela companhia, o motivo é a tentativa de ativação total das duas bombas de captação de água bruta, que foram instaladas no rio Suruvi. As mesmas apresentaram problemas ainda durante o sábado e, ainda no domingo, dia 19, técnicos da estatal estão tentando normalizar o sistema.

De acordo com a Casan, na manhã de segunda-feira,dia 19, técnicos de Chapecó e de Florianópolis, em conjunto com empresas externas, deverão auxiliar na identificação e resolução desse problema.

A Casan, em nota, acredita que o sistema de rodízio deva permanecer até a manhã de segunda-feira, dia 20.