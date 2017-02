Duas casas foram parcialmente destelhadas nos Estados. Ponte sobre o rio Fragosos ficou alagada com a enxurrada.

A chuva, acompanhada de vento forte, trouxe transtornos em Concórdia no começo da noite deste domingo, dia 19. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados para atender a duas residências que foram parcialmente destelhadas e os detritos da cobertura desses imóveis foram arremessados pela força do vento sobre o telhado de outras casas, provocando danos. O fato foi resgistrado na parte alta do bairro dos Estados. A guarnição levou lonas para auxiliar esses imóveis.

Outro fato que chamou a atenção foi o alagamento da ponte sobre o rio fragosos, na SC 283, na saída de Concórdia para Seara. A grande quantidade de água que desceu do bairro Natureza fez com que ela se acumulasse sobre a pista, encima da ponte. O fato foi relatado por muitos motoristas que passaram pelo local e comunicaram os bombeiros.