Corporação de Irani realiza testes com candidatos ao curso de bombeiros

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani realizou na tarde do sábado, dia 18, o teste teórico e físico com os candidatos interessados na realização do Curso de Bombeiros Voluntários de Irani. Sendo recepcionados pelo comandante da corporação Valmor Antunes e o coordenador da escola Sandro Alves Pereira.

Os alunos realizaram avaliações necessárias para análise do perfil dos candidatos e estarem aptos a realizarem o Curso de Bombeiro.