A Polícia Militar de Concórdia realizou três Termos Circunstanciados por posse de entorpecentes, durante o fim de semana. O primeiro fato foi na noite da sexta-feira, dia 17, por volta das 19h05, no Vista Alegre. A PM em rondas percebeu um rapaz em atitude suspeita. conforme relatos, o mesmo, ao ser notado pelos policiais, acabou dispensando um objeto. Ele foi abordado e em frente aos pés do suspeito, foram achadas três gramas de maconha. O portador do entorpecente foi identificado pelas iniciais L.A.S.F, de 18 anos.

O outro fato foi registrado por volta ds 23h50, também da sexta-feira, dia 17. A PM em rondas abordou J.P.S.J, de 19 anos. Em busca pessoal foi localizado um torrão de 4,6 gramas de maconha.

Por fim, aos 50 minutos, a PM de Irani fez abordagem a V.G.A, de 23 anos. A guarnição tentou uma primeira abordagem, mas ele acabou fugindo sendo alcançado pouco tempo depois. Dentra da boca do suspeito, os policiais encontraram duas buchas de cocaína, totalizando 6,5 gramas.

Em todos os casos, os portadores dos entorpecentes foram liberados após o Termo Circunstanciado.