Após ser socorrido pela vítima do furto, ladrão deixou a motocicleta em outro ponto e com um bilhete sobre o tanque.

Um fato inusitado aconteceu na noite da sexta-feira, dia 17, em Concórdia. A proprietário de uma motocicleta não percebeu o furto e tentou ajudar o ladrão que havia caído com a sua moto, na área central de Concórdia. Para completar, o ladrão deixou a moto estacionada em outro ponto da cidade, com bilhete sobre o tanque.

A história que parece fantasiosa, está no relatório da Polícia Militar de Concórdia e ocorreu na noite da sexta-feira, dia 17, por volta das 20h30. Conforme informações do proprietário, ele deixou a moto Honda CG em um local do centro e teria se dirigido a um outro lugar da cidade. Depois de algum tempo, ele viu que um homem havia caído e tentava sair com uma moto. Ele tentou ajudar esse rapaz, sem saber que se tratava de sua própria motocicleta, cujo furto foi percebido momentos depois.

O proprietário da Honda CG percebeu toda a situação quando estava passando pela Dr Maruri e acabou encontrando sua motocicleta estacionada e, sobre o tanque do combustível, havia um bilhete, possivelmente deixado pelo ladrão, que dizia que a chave estava com a proprietária de uma loja nas proximidades.