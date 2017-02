Equipe da Fumdema fez alguns testes e agora dependerá de um processo licitatório para a contratação do serviço, que dará nova cara e cores às lixeiras do município

Logo nas primeiras semanas de trabalho da nova Administração Municipal, uma equipe da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Fumdema) iniciou um levantamento sobre a situação das lixeiras públicas do município. Constatando a condição precária de algumas estruturas, iniciaram alguns testes para avaliar uma possível reforma ou a necessidade da substituição geral. Como os resultados foram a contento, o encaminhamento será um processo licitatório para a contratação do serviço de reforma das aproximadamente 300 lixeiras que estão instaladas no centro e bairros do município.

O superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, informa que com a reforma das lixeiras, principalmente as de ferro, elas terão uma vida útil de mais uns 20 anos. “O material é muito resistente. Precisarão apenas de um jato de areia, alguns ajustes nas que estão amassadas e uma pintura nova. Vão ficar como novas”, destaca o superintendente. Quanto as lixeiras de plástico, as quebradas serão substituídas e as demais receberão um banho com jato de água quente, que demonstrou eficiência em dar uma nova aparência a elas. “Já retiramos e lavamos algumas. O resultado foi bastante positivo, não havendo a necessidade de maiores investimentos neste momento".

O processo licitatório ainda não tem previsão de abertura e será providenciado por meio da Secretaria de Urbanismo e Obras. A expectativa é que até metade do ano, toda as lixeiras já estejam de cara e cor nova. Alguns suportes, que é aquele pedestal de metal que sustenta e encaixa as lixeiras, também serão revitalizados. A Fumdema lembra que as lixeiras de rua são para resíduos menores, como papeis de bala, panfletos, copos e garrafinhas plásticas, dentre outros, que precisam ser descartados pelas pessoas que estão andando na rua. As lixeiras para depósito de resíduos domésticos são de responsabilidade de cada morador.

Fonte: Édila de Souza/Ascom Prefeitura de Concórdia