A Polícia Militar de Concórdia realizou duas detenções por embriaguez ao volante durante o fim de semana, em Concórdia. O primeiro fato foi na madrugada do sábado, dia 18, por volta da 1h30. Durante ronda, a PM abordou um Ford Escort, conduzido por C.R, de 39 anos, que apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado no teste do bafômetro, com 0,75 mg/l. O motorista foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.

O segundo fato ocorreu na madrugada do domingo, dia 19, por volta da 1h30, no bairro das Nações. A Polícia Militar flagrou um veículo andando em zigue-zague. Feita a abordagem, constatou-se que o condutor de iniciais P.R.B, de 28 anos, apresentava sinais de embriaguez. No teste do bafômetro, foram aferidos 0,44 mg/l. O condutor foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.