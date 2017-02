A Polícia Militar de Concórdia realizou duas prisões durante o fim de semana. Foram dois homens que foram identificados com mandados de prisão ativo. O primeiro fato ocorreu na tarde do sábado, dia 18, por volta das 16h40. A Polícia Militar de Concórdia abordou um veículo e identificou J.M.R, de 36 anos, que estava com mandado de prisão ativo por furto. A ação foi no Vista Alegre e o acusado foi levado ao Presídio Regional de Concórdia.

Ainda no sábado, dia 18, às 22h50, a Polícia Militar abordou M.R.C de 35 anos, durante rondas. O mesmo foi identificado por ter mandado de prisão ativo por furto e estelionato. Ele também foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia.