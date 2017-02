Uma mulher foi detida por tentar passar cheque com registro de furto no comércio de Concórdia. O fato foi registrado na tarde do domingo, dia 19, por volta das 15h. A Polícia Militar foi acionada para se dirigir a um supermercado, sendo que uma mulher teria passar um cheque furtado.

No local, a representante do estabelecimento informou que a mulher, de iniciais S.F.R, de 28 anos, havia feito compras e estava tentando passar um cheque no valor de R$ 900,70. A mulher, que estava com o cheque, disse que havia recebido o mesmo de uma outra pessoa.

Como o cheque estava com registro de furto, a autora do fato foi conduzida em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.