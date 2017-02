As escolas de samba de Concórdia entraram na última semana de preparação para o grande desfile, que está marcado para a noite do domingo, dia 26, no Parque de Exposições. Nesta data, as agremiações Matriz do Samba, Império Guerreiro e Unidos da Alegria vão realizar o desfile único e em seguida acontece o baile de Carnaval, no Centro de Eventos.

Nos últimos dias, várias atividades promovidas pelas próprias agremiações foram desenvolvidas no sentido de divulgar o evento. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente da Liga das Escolas de Samba, Neuri Garghetti, destacou que uma das escolas realizou ensaio técnico na rua coberta, durante o domingo. Nos últimos dias, outra fez o lançamento do samba-enredo.

Garghetti destaca que a semana será mais puxada em função da proximidade do evento. Ele diz que, mesmo sem a disputa do título de campeão, as escolas vão intensificar a preparação das fantasias. "Já que não há a disputa do título, há a rivalidade saudável entre as escolas para ver quem terá a melhor alegoria", destaca.

Sobre a liberação de recursos do Governo do Estado, Garghetti diz que ainda não há informação da vinda de dinheiro para o Carnaval em Concórdia. "Se vier, será investido na infraestrutura como sonorização e iluminação. É o recurso do Funturismo, que vai direto para a Prefeitura fazer os investimentos nesses itens", finaliza.