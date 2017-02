Na última semana, o Comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), recebeu a visita de representantes do Sindilojas - Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia e região, entre eles, o presidente Leocérgio Sarturi. O Sindilojas é um Sindicato que tem atuação em oito municípios do Alto Uruguai Catarinense.

A categoria esta preocupada com número de furtos do comércio e o encontro teve como objetivo principal discutir formas de atuação entre polícia militar e o sindicato. Sarturi solicitou a presença efetiva de policiamento a pé nas ruas do Centro e Bairros da cidade. Ainda se colocou à disposição da Polícia Militar para auxiliar no que estiver ao alcance dos empresários.

(Fonte: Polícia Militar de Concórdia).