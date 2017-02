A Prefeitura de Itá vai lançar nesta semana o Edital de concessão do Parque Thermas Itá. O objetivo é repassar o parque para a iniciativa privada que, além da administração, terá que fazer as reformas e melhorias no local. O assunto vinha sendo discutido nos últimos meses, inclusive com audiência pública para tratar da questão com a comunidade.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o prefeito de Itá, Jairo Sartoretto, destacou que o Edital deve ser lançado nesta terça-feira, dia 21. "O documento conterá todas as regras para a terceirização do parque e os investimentos para serem realizados num prazo de cinco anos", informa.

De acordo com o documento, no primeiro ano, o investimento exigido é de R$ 3 milhões em melhorias, reformas e ampliações. Nos outros dois anos, a exigência será de investimentos na ordem de R$ 2 milhões, o que perfaz R$ 5 milhões em cinco anos.

De acordo com Sartoretto, dessa forma será possível dar a agilidade para os investimentos no Parque Thermas. "O setor privado tem mais agilidade para fazer os investimentos. Já o público depende de vários trâmites. É mais demorado. A intenção é de que esses investimentos sejam feitos já para a próxima temporada de verão. "Os trabalhos serão feitos num período de baixa demanda no Parque e que vai possibilidtar a redução no limite de pessoas", acrescenta Jairo.