O Carnaval Náutico de Itá também está nos últimos detalhes de preparação, nesta semana. O evento será realizado de 24 a 28 de fevereiro, numa promoção da Liga Independente das Escolas de Samba. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o prefeito Jairo Sartoretto, destaca que "os comentários que temos ouvido na região são positivos. Tenho a certeza que as escolas estão preparadas. Será um bom Carnaval. Todas estão praticamente com as alegorias prontas".

A primeira noite de Desfile será no sábado, dia 25, com a apresentação das Escolas de Samba Inocentes, Foliões do Lago e Kizomba. A segunda noite de apresentações será na segunda-feira, dia 27. Durante as cinco noites haverá apresentações de artistas nacionais.

Na terça-feira, dia 28, haverá a apuração das notas para a definição da escola de samba vencedora.