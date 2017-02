Após observar um homem com atitude suspeita no trânsito de Concórdia, a PM abordou, na Rua Tancredo Neves, o GM/ Celta, placas NYU-3908 de Chapecó. Ao consultar os documentos do carro e questionar o motorista, L.W.L, de 29 anos, sobre a procedência do veículo, ele relatou que estava “testando” o carro.

Os policiais desconfiaram das afirmações e através do sistema da PM, entraram em contato com a proprietária do Celta. Ela informou que não havia emprestado o carro a ninguém e ficou surpresa com a notícia de que seu veículo estaria em Concórdia. Ela estaria trabalhando.

Com o furto constatado o motorista foi conduzido à Central da Polícia Civil para os devidos encaminhamentos.