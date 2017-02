Apenas um acidente com danos materiais foi registrado em uma colisão, seguida de saída de pista com tombamento. O fato foi registrado na tarde do domingo, dia 19, às 14h30, no KM 21 da rodovia SC 390. O fato foi registrado na Linha União, no município de Alto Bela Vista.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, foi uma saída de pista, seguida de tombamento, envolvendo um automóvel GM Corsa Wind, placas de Concórdia, conduzido por uma mulher de 23 anos, mais um Ford Fiesta de Piratuba, conduzido por um homem de 27 anos. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta nos automóveis.