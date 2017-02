Fila nas primeiras horas de entrega do carnê do IPTU

As primeiras horas de entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Concórdia teve fila, no início desta segunda-feira, 20. O serviço seguirá até o dia 15 de março, quando vence a primeira parcela, bem como a cota única do imposto. Além disso, não há motivos para a espera, já que a entrega será feita das 8h às 17h, sem fechar ao meio dia. A população também pode imprimir as guias de pagamento por meio do site da prefeitura, acessando o banner IPTU 2017. Para acessar o serviço basta ter o CPF do proprietário do imóvel e ou o cadastro imobiliário. O serviço oferece comodidade e propicia o planejamento, já que está disponibilizado há quase um mês.

O tempo de espera na fila nas primeiras horas desta manhã não foi longo, apesar de haver um acúmulo de umas 30 pessoas – em média – na fila. O atendimento está sendo realizado por aproximadamente 20 servidores, o que dá agilidade ao serviço. A Secretaria de Finanças recomenda que a população traga o carnê no ano passado. Isso facilitará a localização do novo carnê. Esta segunda-feira, 20, é o primeiro dia de entrega dos carnês a população em geral. Na semana passada, o serviço foi exclusivo às imobiliárias e construtoras, que acabam retirando o imposto para centenas de clientes. A entrega, que começou hoje, ocorrerá até sexta-feira, 24, depois retorna do dia 1º de março em diante, dando uma pausa nos dias 27 e 28 de fevereiro, em função do carnaval.

Indiferentemente se optar pelas guias disponibilizadas no site ou pelo carnê impresso, o contribuinte poderá escolher pelo parcelamento em até seis vezes (março a agosto) ou pagamento em cota única – também no dia 15 de março -, com desconto de 10% no tributo (exceto as taxas). O imposto deste ano não sofrerá reajustes, terá apenas a correção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), que é de 7,38%. Em 2017, o valor da UFIR será de R$ 3,46. Segundo a Secretaria de Finanças, a inadimplência quanto ao IPTU, é baixa e não chega a atingir os 10%. Foram impressos aproximadamente 32 mil carnês.

(Fonte: Edila Souza/Prefeitura de Concórdia).