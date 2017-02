O IX Encontro de Veículos Antigos aconteceu neste final de semana, de 17 a 19 de Fevereiro, integrando parte da programação de aniversário dos 68 anos do município de Piratuba.

Mais de 300 veículos estiveram em exposição no pátio do Centro de Eventos, local do encontro deste ano, que era realizado nos anos anteriores no estacionamento da Companhia Hidromineral e na Rua 13 de Março, conhecida como rua dos hotéis.

O local foi escolhido em comum acordo pelos organizadores e prefeitura, por ter um espaço maior e uma estrutura melhor, tanto para os expositores quanto para os parceiros do encontro.

"O evento trocou de local este ano, veio para o centro de eventos e foi uma decisão acertada, o público participou e gostou do novo local, os expositores se sentiram confortáveis com a estrutura," comenta Ricardo Matiolo – Presidente do Veteran Car Club de Concórdia, organizadora do encontro.

Suzana Weickmann secretaria de Turismo de Piratuba explicou a troca de local, "nos anos anteriores era realizado no estacionamento da Companhia Hidromineral e na rua dos hotéis, mas com a reforma realizada, se perdeu muito local para a exposição e não comportaria o tamanho do evento hoje, teríamos carros em exposição na rua e espalhados, o que iria prejudicar tanto o público como os expositores."

O prefeito Olmir Paulinho Benjamini – Bile, já sinalizou o apoio ao evento para o próximo ano, "conversamos hoje com a diretoria do Veteran Car de Concórdia e já confirmamos o apoio da prefeitura. Juntamente com a Associação de Hotéis e Companhia Hidromineral, com certeza faremos novamente um grande evento em 2018," afirma o prefeito.

O público entre turistas e piratubenses que visitaram o IX Encontro de Veículos Antigos foi excelente, além da exposição os veículos inscritos foram avaliados e premiados em 32 categorias.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Piratuba)