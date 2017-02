Vagas remanescentes do Processo Seletivo serão preenchidas com a seleção de profissionais, que ocorre somente via online

Como o número de aprovados – professores que ficaram com nota acima da média cinco, estabelecida no edital – no Processo Seletivo, realizado neste início de ano, não foi suficiente para atender a demanda de vagas da Secretaria Municipal de Educação, será realizada uma Chamada Pública para o preenchimento das vagas. Assim, a partir desta segunda-feira, 20 de fevereiro, todos os profissionais interessados podem se inscrever no site da Prefeitura de Concórdia, acessando o banner Chamada Pública de Professores ACTs, que está localizado na parte de baixo da página. É importante destacar que a inscrição será somente por meio online e que a classificação é determinada por meio de pontuação, sem a necessidade de prova escrita.

Além de preencher de imediato as vagas em aberto – aproximadamente 80 vagas -, a Chamada Pública, também objetiva a formação de cadastro de reserva para a contratação de professores, em caráter temporário, para atuação na Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), para as Escolas Básicas, Grupos Escolares, Escolas do Campo e Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs, da Rede Municipal de Ensino, no ano letivo de 2017. O cadastro permanecerá válido durante todo o ano, e em caso de atestados médicos e ou licenças de professores, será possível chamar uma pessoa já cadastrada por meio da Chamada Pública vigente.

As áreas/disciplinas disponíveis são Arte, Ciências, Matemática, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Italiana, Língua Portuguesa, Literatura Dramatizada, Ensino Religioso, Educação Física, Educação Infantil (Pré-escolar e CMEIs), Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), Educação Especial, Laboratório de Informática, Laboratório Pedagógico I (Anos Iniciais do Ensino Fundamental), Laboratório Pedagógico II (Anos Finais do Ensino Fundamental). O edital está publicado na íntegra no site da prefeitura. Para se inscrever basta acessar com o CPF e anexar documentos comprobatórios de tempo de serviço e de formação e qualificação. Conforme edital, a classificação será determinada por pontuação e será automática, de forma online, conforme qualificação de cada profissional. As inscrições, que são gratuitas, seguem até o dia 2 de março.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).