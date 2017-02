Um defeito na parte elétrica das bombas de captação de água do Rio Suruvi causou problemas no abastecimento de bairros de Concórdia, desde sábado. Uma nota encaminhada pela CASAN, informava que nesta segunda-feira, dia 20, a situação estaria normalizada. Porém, em entrevista ao programa Mesa Redonda da Rádio Aliança, o gerente regional da CASAN, Norberto Farina, explicou que o sistema deve voltar ao normal na terça-feira.

Farina explicou que uma equipe técnica trabalha para restabelecer o sistema. “Tivemos este problema elétrico e estamos trabalhando para normalizar o abastecimento. Tínhamos a previsão de retomar na segunda, mas técnicos de Florianópolis foram acionados para ajustar o problema, então vamos parar o sistema e já fazer uma limpeza na adutora”, detalha.

O gerente também pede que a população economize água, em função do problema. “Não conseguimos abastecer alguns pontos ainda e por isso a gente pede que as pessoas não desperdicem água, evitem lavar calçadas, por exemplo, até que a gente volte com a vazão total”, solicita Farina.