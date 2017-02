Objetivo é iniciar aulas no mês de março, na SER Sadia.

Acoff com inscrições abertas para a Escolinha de Futsal Feminino

A Associação Concordiense de Futsal Feminino, Acoff, está com inscrições abertas para a Escolinha de Futsal Feminino. O período iniciou nos últimos dias e vai até preencher as vagas. As inscrições são gratuitas.

Em entrevista ao Momento do Esportes da segunda-feira, dia 20, o técnico da Acoff, Emiliano Ferrari, destaca que as matrículas são direcionadas para meninas de sete a 15 anos. As mesmas podem ser feitas na SER Sadia e os treinamentos são na SER Sadia nas segundas e quartas-feiras.

Conforme Ferrari, são 60 vagas nas escolinhas e a procura está sendo grande, restando poucas vagas. Por outro lado, o téncico da Acoff destaca que ainda há vagas para as equipes de rendimento e que a intenção é montar um time adulto para a Liga Catarinense.

Os treinamentos devem iniciar no dia primeiro de março.