A unidade do Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba não será fechada. A garantia foi dada pelo secretário de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa, durante reunião na tarde da segunda-feira, dia 20. O encontro ocorreu em Florianópolis e contou com a participação do prefeito de Piratuba, Olmir Benjamini, e o prefeito de Ipira, Emerson Reichert.

Conforme informações, o secretário Serpa ainda deu garantias de que um concurso público será realizado para aumentar o efetivo de bombeiros militares em Santa Catarina, o que irá beneficiar também a corporação de Piratuba.

A garantia que teria sido dada pelo secretário Serpa serve de alívio para a região. Há dias, surgiu a informação de que alguns quartéis do Corpo de Bombeiros Militares na região, inclusive Piratuba, poderiam ser fechados em função do pouco efetivo. Tal informação provocou reação nas lideranças políticas da região, que imediatamente iniciaram as tratativas para evitar que a corporação deixe de operar e a região ficasse sob aos cuidados do Corpo de Bombeiros Militares de Capinzal.

Além de Piratuba, onde está o quartel, o Corpo de Bombeiros Militares também atende os municípios de Ipira e Alto Bela Vista.