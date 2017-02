A Agência de Desenvolvimento Regional de Seara realizou nesta segunda-feira, 20, em Arvoredo o primeiro Dia de Ação Regional. O objetivo é levar a estrutura da ADR até às prefeituras, apresentando os programas e ações disponíveis, já que a maioria está com novas administrações. A iniciativa tem inspiração no Dia de Ação do Governo do Estado, que envia um secretário de Estado à cada Regional para discutir as ações de governo com as prefeituras e lideranças locais.

Durante a ação, os gerentes regionais apresentaram programas e buscaram informações sobre as principais necessidades dos municípios para pautar o desenvolvimento de ações futuras nas áreas de saúde, administração, contabilidade, agricultura, ação social, infraestrutura e comunicação.

“Queremos estreitar as relações com os municípios, colocar a estrutura do Governo do Estado à disposição, orientar e sempre avançar com nosso trabalho, conhecendo as realidades dos nossos municípios”, destaca a secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos.

Para a prefeita de Arvoredo Janete Paravizi Bianchin o suporte da ADR é muito importante. “Estamos vivendo um período onde a boa gestão faz toda a diferença. A Agência Regional é um suporte muito grande na área de convênios, educação e agricultura. Sabendo dos programas disponíveis podemos fazer os encaminhamentos necessários”, destaca.

Na ocasião, a secretária executiva também visitou a Escola de Educação Básica Benta Cardoso e vistoriou o novo Centro Integrado de Esportes. A obra tem investimento do Governo do Estado é de R$ 1.199.943,89, por meio do Fundo de Apoio aos Municípios (FUNDAM) com contrapartida do município de R$ 1.149.908,54, totalizando R$ 2.349.852,43.

Na quarta-feira, 22, a equipe da ADR Seara realiza a ação em Lindóia do Sul.

