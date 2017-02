Uma reação química, provocada por contato de produtos, no almoxarifado do Hotel Paraíso, que fica na Avenida 18 de Fevereiro em Piratuba, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar na manhã desta terça-feira, dia 21. De acordo com informações apuradas, o problema teria ocorrido depois que produtos químicos foram colocados em contato com água quente.

A fumaça se alastrou rapidamente e assustou funcionários e hóspedes. Para evitar problemas e garantir a segurança das pessoas o hotel foi evacuado. Um dos proprietários do Hotel, Willian Knebel, explicou que não houve fogo. "Derramaram produto forte, que em contato com a água quente gerou bastante fumaça. Um galão químico chegou a derreter, mas não houve chamas", relata ele.

Os bombeiros de Piratuba trabalharam no local com auxílio da Polícia Militar. Uma equipe dos bombeiros de Capinzal também foi acionada para auxiliar e verificar a questão da fumaça tóxica. "A gente chegou ao foco de fumaça, que era um tambor que continha cloro. Tiramos este tambor e também a fumaça. Solicitamos apoio da guarnição de Capinzal, pois como era muita fumaça, não tínhamos como saber se era um incêndio de pequena ou grande proporção" contou o comandante dos bombeiros de Piratuba, Pedro Morosini, em entrevista à Rádio Piratuba FM.

De acordo com informações preliminares, uma pessoa teria inalado fumaça e foi encaminhada ao Hospital para acompanhamento.Os bombeiros ainda vão investigar qual o motivo da reação química.