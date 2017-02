A Escola de Samba Império Guerreiro é uma das agremiações que estará na avenida do Samba, na noite do próximo domingo, dia 26, no Carnaval 2017 de Concórdia. A Império foi a vice-campeã no ano passado e agora se prepara para ajudar a manter o desfile, que nesse ano será mais modesto. O desfile das escolas de samba de Concórdai será no Parque de Exposições, a partir das 21h.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente da Império Guerreiro, Cleimar Fantin, destacou os preparativos da escola. Mesmo com os trabalhos sendo intensificados no preparo das fantasias e do carro alegórico, ele diz que ainda há vagas para quem quer desfilar na avenida pela escola. O tema desse ano será o espelho, que rendeu um dos títulos do Carnaval de Concórdia para a escola, em edições anteriores.

A questão de poucos recursos que afeta a Império Guerreiro também está atingindo outras agremiações. Conforme Fantin, a bateria da Império terá alguns membros da bateria da Unidos da Alegria durante o seu desfile. Depois, os integrantes da Império farão a participação no desfile da escola parceira.

"Vamos fazer bonito! Para ser imperiano, tem que dar o sangue na avenida. Tem que gostar. A Império Guerreiro vai fazer bonito dentro do que já foi planejado", ressalta Fantin.